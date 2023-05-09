الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع جهود إزالات التعديات على أملاك الدولة والمجاري المائية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا مع مسئولي الري وحماية النيل وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العمل في حملات الإزالة الجارية في الوقت الحالي، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة التابعة للري والمجاري المائية والترع والمصارف في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد هيبتها من خلال إزالة كل صور التعديات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود أبوالفتوح مساعد مدير أمن أسيوط، والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

- استعراض موقف حملات الإزالة الجارية بمختلف المراكز للمخالفات التي تم رصدها

 واستعرض محافظ أسيوط موقف حملات الإزالة الجارية بمختلف المراكز للمخالفات التي تم رصدها موجهاً بالاستمرار في بذل الجهود لتنفيذ الإزالات، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختلفة لإزالة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية وتنفيذ حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين والتعامل بكل حسم معها كافة طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى موجهًا الشكر لكل الأجهزة التي تشارك في تنفيذ الإزالات.


وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على المجاري المائية والترع والمصارف وعدم التعدي عليها خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وأهمية هذا المشروع الذي تنفذه الدولة وانفقت عليه مليارات الجنيهات مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والتعامل معها بشكل فوري وحازم من أجل الحفاظ على حق الدولة .

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إجراءات القانونية أراضي املاك الدولة استرداد اراضي الدولة الإجراءات القانونية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموجة 21 لازالة الوحدات المحلية رؤساء الوحدات المحلية

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