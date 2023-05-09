جامعة سوهاج تتابع تنفيذ خطتها البحثية للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية

اجتمع الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، اليوم، مع أعضاء فريق إعداد الخطة البحثية،لاستعراض ما تم تنفيذه في بنودها، بهدف إيجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعية داخل الإقليم.

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن اتخاذ ما يلزم لربط منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بقطاعات الإنتاج المختلفة، بما يسهم في حل المشكلات والتحديات الملحة التي تواجه الإقليم الذي تنتمي اليه الجامعة جغرافيا.

وأكد النعمانى، على دور الجامعة التوعوي والتثقيفي لخدمة جميع أفراد المجتمع، موضحاً أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد ثلاث نقاط بحثية تبناها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، خاصة بمحافظة سوهاج لعلاجها اكاديمياً من قبل باحثين الجامعة، وإيجاد حلول عاجلة للقضاء على هذه المشكلات المجتمعية وهي مرض الفشل الكلوي، تدوير المخلفات، الحرف اليدوية من ثم أصبحت هذه الموضوعات الثلاث لها الأولوية بالنسبة لجامعة سوهاج.

وقال: تم استعراض الخطة البحثية خلال الفترة الماضية، وما يتم تنفيذه في الفتره الحالية، وبعض الموضوعات في الدراسات المستقبلية في البنود الثلاثة الخاصة بها، كما تم استعراض ما تم تسجيله من رسائل علمية بكليتي العلوم والزراعة، وبعض التقارير العلمية التي تمت بناء علي بعض الفعاليات الخاصة بالصناعات الحرفية واليدوية.

ومن جانبه،أكد الدكتور أحمد حسانين أحد أعضاء فريق الخطه البحثية أنه تم مناقشة آليات دعم قطاع الدراسات العليا والبحوث للأفكار البحثية والبحوث العلمية والتطبيقية دعماً فنياً ومالياً، لتنفيذ تلك البحوث خلال فترة وجيزة، بما يعود بالنفع علي محافظة سوهاج وتحقيق التعاون المثمر بين المجتمع المحيط والاكاديمين بالجامعة.