الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سيدات يد الأهلي" يواجه "أوتوهو" الكونغولي ببطولة كأس الكؤوس

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد “سيدات” بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق أوتوهو الكونغولي في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، في تمام الرابعة عصرا ، ويسعى سيدات يد الأهلي للفوز بها، والظهور بشكل مميز في أولى مباريات البطولة التي تقام في ضيافة النادي.

وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، خلال التدريبات الأخيرة على تخصيص فقرات فنية وخططية متنوعة، في إطار الاستعداد للبطولة الإفريقية.

وكان خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي، قد عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبات أمس الاثنين، وطالبهن بضرورة الفوز على في مباراة اليوم أمام بطل الكونغولي والظهور بشكل جيد في البطولة وحصد اللقب لإسعاد الجماهير.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة حتى يوم 19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.

سيدات يد الأهلي كأس الكؤوس الإفريقية أوتوهو الكونغولي خالد العوضي محمد الغزاوي

الأكثر قراءة

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدارس "باريس التعليمية" للاطمئنان على سير الامتحانات

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

وكيل الصحة بأسيوط يتابع سير العمل بمستشفى الصدر والالتزام بتطبيق معايير الجودة

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 76.53 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)