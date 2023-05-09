ريليفو: مودريتش يخاطر بإصابته للحاق بمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى

أوضح تقرير صحفي أن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، سيخاطر بلياقته البدنية من أجل المشاركة رفقة فريقه.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي اليوم، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية فإن أنسجة مودريتش لم تتعاف بشكل كامل من الإصابة، ولكن اللاعب الكرواتي سيخاطر بلياقته البدنية من أجل اللحاق بالمباراة؛ وفي حالة انتكاسة سيخاطر بالابتعاد عن المشاركة مع فريقه لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

انتكاسة إصابة مودريتش ستمثل ضربة كبيرة لريال مدريد إذ أنها ستبعده عن المشاركة عن نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهل فريقه، والدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية ولكن الشبكة ترى أن مودريتش يثق بقدراته البدنية.

ويلعب لوكا مودريتش ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

ويعد الكرواتي أحد أهم أسلحة ريال مدريد الهجومية في السنوات الماضية، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية والدوري المحلي وكأس الملك والسوبر الإسباني والأوروبي.