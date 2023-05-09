الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإمام الأكبر يكرم العالمي للفتوى لحصوله على لقب أفضل فريق عمل

شيخ الازهر
شيخ الازهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فريق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتطوير والإبداع، الفائز بجائزة أفضل فريق عمل، ضمن منافسات جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام 2022م.

وحرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم الدعم لأبنائه الفائزين، وثمن مجهوداتهم الكبيرة، وحثهم على المثابرة في أداء واجبهم الديني والوطني.

وأكد أهمية المحافظة على النجاح والتميز، وتطوير العمل، وتحقيق الريادة، وقوة التأثير، والاستفادة من كل الآليات والأدوات المستحدثة، لأداء الرسالة والقيام بالدور الإيجابي في خدمة الوطن والمجتمع، في إطار الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف، ودور المؤسسة العريقة الدستوري والتاريخي، وفي ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.

جدير بالذكر أن منهجية فريق المركز ارتكزت على خطة استراتيجية، وأساليب ووسائل جديدة، في التوثيق والتقييم وقياس مستوى الأداء، واجتماعات دورية منتظمة، والمشاركة، والتفاعل الإيجابي، والعمل بروح الفريق، وبدقة، ومرونة عالية، ومشاركة فعالة، وثقة ودعم المتبادل.

كما عمل الفريق على تحقيق النتائج والإنجازات المرجوة بأقل تكاليف، وكفاءة عالية، بما ساهم في زيادة الانتشار والفعالية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأزهر.

وتكوَّن فريق عمل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتطوير والإبداع، من الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائد الفريق.

وعضوية نخبة من أعضاء المركز، ومهامهم في فريق العمل كما يلي: الدكتور خالد سالم، لتعزيز الدور الإفتائي.
والدكتور محمد راشد، لتعزيز الدور المهاري والتواصلي.
والشيخ عبد الحليم كرسون، لتعزيز الدور التنسيقي.
والشيخ معاذ شلبي، لتعزيز الدور التثقيفي والترويجي.
والشيخ بلال خضر، لتعزيز دور المتابعة الإلكترونية.
والشيخ أحمد المشد، أمين سر الفريق.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزه اجتماعات دورية جائزة مصر للتميز الحكومي تنمية المستدامة

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