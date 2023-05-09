تحرير 43 محضرا في حملة لإزالة المخالفات بسمالوط في المنيا

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا حملاتها لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية.

وفي السياق، قال سعيد محمد رئيس مركز سمالوط إن الوحدة المحلية نفذت حملة لرفع الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية، شملت شوارع (بورسعيد، سعد زغلول، شارع ناصر، شارع التجارة، شارع الجلاء) وأسفرت عن تحرير 43 مخالفة تنوعت ما بين (25 محضر اشغال طريق ـ 10 محاضر تموينيةـ 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية ـ 3 محاضر اشتراطات صحية ـ 2 محضر ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمي) وتم خلال الحملة إعدام 10 كيلو من اللحوم و15 زجاجة خل غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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