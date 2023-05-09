الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 43 محضرا في حملة لإزالة المخالفات بسمالوط في المنيا

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا حملاتها لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية.

وفي السياق، قال سعيد محمد رئيس مركز سمالوط إن الوحدة المحلية نفذت حملة لرفع الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية، شملت شوارع (بورسعيد، سعد زغلول، شارع ناصر، شارع التجارة، شارع الجلاء) وأسفرت عن تحرير 43 مخالفة تنوعت ما بين (25 محضر اشغال طريق ـ 10 محاضر تموينيةـ 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية ـ 3 محاضر اشتراطات صحية ـ 2 محضر ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمي) وتم خلال الحملة إعدام 10 كيلو من اللحوم و15 زجاجة خل غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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تحرير 43 محضر متنوع حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة الأسواق مركز سمالوط بالمنيا سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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