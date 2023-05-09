تشهد عرض موازنة "2023/ 2024".. افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقًا لجدول الأعمال أن تشهد عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.

أيضًا، تُلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانًا عن مشروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعام 2023/ 2024.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في جلسات سابقة، مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس. وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.

كما تمت إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/ 2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وتبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، لتتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية، وخطة التنمية الاقتصادية، قبل إقرارها قبل 30 يونيو من كل عام.