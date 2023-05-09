فلسطين تحمّل الاحتلال مسئولية التصعيد وجر المنطقة للعنف

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن التصعيد الإسرائيلي الخطير استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وكان آخره استشهاد 13 مواطنا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، و13 إصابة بالرصاص في نابلس، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وحمّل «أبوردينة» حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وفقا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 13 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، صباح اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، فجرًا، إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قياديًا بارزًا في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال أهدافا في القطاع بشكل مفاجئ، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.