حازم عويان: استراتيجية الشراكة بين مصر والبنك الدولى تدل على قوة اقتصادها

ثمن النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إطلاق وزارة التعاون الدولى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023- 2027، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وأوضح النائب حازم عويان، أن إطلاق استراتيجية الشراكة بين البنك الدولى ومصر، اليوم، يدل على ثقة البنك القوية في مصر والاقتصاد المحلي، ويؤكد صحة الإجراءات التى اتبعتها الدولة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.



كما أكد أن إطار الاستراتيجية يتضمن ثلاثة أركان تتمثل في القطاع الخاص والنمو الأخضر وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، موضحًا أن البنك يرى مصر دولة قوية، ويعول عليها في تعزيز دور المرأة، حيث نجحت مصر فى تعزيز دور المرأة بشكل ناجح وكبير في سوق العمل.



يشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أكدت، خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع البنك الدولي يتم البناء عليها عامًا تلو الآخر، حيث تعتبر إحدى الدول المؤسسة للبنك منذ عام 1945، وعلى مدار عقود تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي وتنامت حتى أصبح البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية متعددة الأطراف لدى مصر، فضلًا عن مساهمته بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات.

يذكر أن آل فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد أن إطلاق استراتيجية الشراكة بين البنك ومصر دليل على ثقة البنك القوية في مصر والاقتصاد المحلي.

وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المؤتمر الصحفي لإطلاق الاستراتيجية، إلى أن إطار الاستراتيجية يتضمن ثلاثة أركان تتمثل في القطاع الخاص والنمو الأخضر وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.