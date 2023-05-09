الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شؤون المرأة" تنظم ندوات توعية وتثقيفية لتمكين المرأة في مراكز الدقهلية

جانب من الندوه
جانب من الندوه

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التى تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا بالمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال إدارة شؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف بالمحافظة.

واستهدفت الندوات التعريف بمفهوم تكافؤ الفرص، ودور الأسرة ودور المرأة في تربية الأبناء، وأيضًا عددًا من القضايا الاجتماعية والابتزاز الإلكتروني واختيار الشريك، وكذلك عددًا من القضايا الصحية مثل تنظيم الأسرة وزواج القاصرات، وبناء العلاقات الإيجابية داخل الأسرة، وما يترتب على ذلك من خروج أفراد ناجحين قادرين على التعامل ومواجهة الظروف الحياتية الصعبة، باعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع. وتناولت الندوات الحديث عن أهمية الترابط الأسري وتنمية العلاقات الاجتماعية وترتيب الأدوار داخل الأسرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية من خلال بناء الإنسان وتوعيته وتثقيفه بكافة القضايا وكيفية التعامل معها بالإيجابية المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأكد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن هذه الندوات تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية والتعامل الإيجابي مع كافة القضايا الحياتية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة البيلي، مدير إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه تم تنفيذ هذه الندوات بقري طنيخ بنبروه ودميرة مركز طلخا، وفي كل من أحياء شرق وغرب المنصورة ومدينة الجمالية وذلك بالتنسيق والتعاون مع ياسمين مهند مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وبمشاركة وتعاون مسئولي شئون المرأة ووحدات تكافؤ الفرص بالوحدات المحلية التي تم تنفيذ الندوات بها.

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Screenshot_20230509-100723
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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الندوات المراكز

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