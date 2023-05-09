اليوم.. "طاقة النواب" تناقش مشكلة ضعف وانقطاع الكهرباء باستمرار في "الغفران"

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن ضرورة نقل محول الكهرباء الواقع بقرية كفر قنيش التابعة للوحدة المحلية ببرمبال الجديدة مركز منية النصر محافظة الدقهلية خارج الكتلة السكنية بجوار محول كهربائى آخر موضوع على أرض أملاك الدولة أو زيادة قدرة المحول الآخر.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، طلب إحاطة مقدم من دعاء عريبى، بشأن احتياج منطقة الغفران بطريق الكورنيش مدينة طنطا – محافظة الغربية إلى محول كهربائي عالي القدرة لحل مشكلة ضعف وانقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة، وثالث مقدم من ولاء التمامي، بشأن أعمدة الكهرباء بين منطقتى كفر البطيخ والميناء بمحافظة دمياط.