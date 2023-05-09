إيرادات عيد الفطر 2023 تسجل أقل حصيلة في شباك التذاكر أمس

شهد شباك التذاكر المصري أمس الإثنين تراجعا كبيرا للغاية في الإيرادات التي حققتها أفلام عيد الفطر المبارك 2023 والتي أطلقت بداية من يوم وقفة العيد وسجلت الإيرادات الكلية أمس 765,763 جنيها.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

وحقق فيلم “يوم 13” بطولة الفنان أحمد داود إيرادات أمس الإثنين بقيمة 313,104 جنيها والفيلم تدور أحداث فيلم "يوم 13" حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبدالغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وحل فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان ثانيا بإيرادات أنس الإثنين وصلت إلى 187,334جنيها في تراجع كبير للفيلم مؤخرا ويشارك في البطولة كلا من مي عمر وأحمد داش ومحمود حميدة والفيلم من إخراج محمد سامي.

وفي المركز الثالث أمس تواجد الفنان علي ربيع بإيرادات فيلمه الجديد “بعد الشر” مسجلا إيرادات أمس الإثنين بقيمة 134,587 جنيها والفيلم بطولة ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وبإيرادات كلية أمس وصلت 62,874 جنيها تواجد فيلم “اين الحاج أحمد” بطولة شيكو في المركز الرابع وهو من بطولة بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وجمع فيلم “رمسيس باريس” أمس إيرادات بقيمة 46,613 جنيها وهو من بطولة الفنانة هيفاء وهبي محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وبإيرادات قليلة للغاية جمع فيلم “مغامرات كوكو” أمس 12,207 جنيها بينما جمع فيلم ساعة إجابة 9,044 جنيها فقط.