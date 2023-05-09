بعد قليل.. محاكمة سائق بتهمة قتل صاحب محل بسبب خلافات بقليوب

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق بتهمة قتل صاحب محل في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة، وقيام المتهم بتعاطي سيجارة أمام محل المجني عليه بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية.

كشف أمر إحالة المتهم، سائق، لمحكمة الجنايات أنه قتل عمدًا المجنى عليه ، صاحب محل، من غير سبق إصرار وترصد وأحرز فرد خرطوش وسكينا وتوجه لمكان تواجد المجنى عليه وأشهر صوبه السلاح الناري وأطلق عيارا ناريا منه عدة مرات فلم يستجب سلاحه، فأخرج سلاحه الأبيض من طيات ملابسه وقام بطعنه في عنقه أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا عبارة عن فرد خرطوش، كما أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحًا أبيض سكين.