ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع فجرا، إلى 13 شهيدا وأكثر من 20 إصابة بجراح مختلفة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان لها، أن طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قياديا بارزا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف في القطاع بشكل مفاجئ، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.

و قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن 40 طائرة مقاتلة نفذت فجر اليوم غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أن العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك".