الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 شهيدا

غارات على غزة
غارات على غزة

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع فجرا، إلى 13 شهيدا وأكثر من 20 إصابة بجراح مختلفة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان لها، أن طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قياديا بارزا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف في القطاع بشكل مفاجئ، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.

 و قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن 40 طائرة مقاتلة نفذت فجر اليوم غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أن العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

العدوان الإسرائيلى 13 شهيدا قطاع غزة طواقم الإسعاف الضحايا الصحة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى البنوك المصرية

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى محافظات مصر

وزير "التموين" يقرر صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن على البطاقة

تفاصيل خطة غزو السلع والمنتجات المصرية للدول الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟