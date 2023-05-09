الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يناقش الموازنة العامة اليوم

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

يستانف مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان خلال جلسة اليوم الثلاثاء بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما تعرض الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024. 

كما تناقش الجلسة، على مدار اليومين، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021- 2022.

ويستكمل المجلس مناقشة التقرير بجلسة غد الأربعاء، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام، يصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاصا بالحسابات الختامية لإقرارها.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئات العامة الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب الحسابات الختامية الدكتور محمد معيط وزير المالية الموازنة العامة للعام المالى الموازنة العامة للدولة

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