الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير علاقات عامة بشركة في بني سويف: الجميع يتحدث بأريحية في الحوار الوطني (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عبر توني عثمان مدير العلاقات العامة بإحدى شركات القطاع الخاص في بني سويف، عن سعادته بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني، مؤكداً أن مصر شهدت إنجازات كبيرة في كافة القطاعات منذ تولي الرئيس حكم البلاد.

وأوضح «عثمان» لـ"الدستور" أنه لديه 3 محاور كان يتمنى عرضهم في جلسات الحوار الوطني وهم قانون الجمعيات بضرورة وضع بعض البنود للجمعيات للاستثمار لتأدية دورها المجتمعي، والمحور الثاني ناشد خلاله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإتاحة الفرصة للشباب بعمل مشروعات دخل لهم داخل تلك المراكز، والمحور الثالث ضرورة إعادة هيكلة قانون المحليات مرة أخري واعطاء فرصة للمتابعة، فهناك حمل كبير على البرلمان وأن يخرج هذا القانون إلي النور ويعمل بكل قوته، مشيراً إلى أن الحوار الوطني حوار مفتوح دون وجود أي خطوط حمراء، عدم التقيد بالكلام فالجميع يتحدث بكل أريحية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسات الحوار الوطني بني سويف توني عثمان الحوار الوطنى القطاع الخاص

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