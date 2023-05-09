الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الأطفال

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي، مرورا على مستشفى الأطفال التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة.

وبدأ وكيل صحة مطروح زيارته بالمرور على قسم الاستقبال ثم الأقسام الداخلية، بحضور الدكتورة هالة عبدالله مديرة المستشفي، مؤكدا على ضرورة تشغيل عيادات الأسنان بدءًا من اليوم الثلاثاء 9 مايو لفترات مسائية لخدمة الأطفال، ولما تتمتع به تلك العيادات من تقديم خدمات متميزة للأطفال المرضى.

وتابع "سالم" قسم رعاية الأطفال المعثور عليهم، مشددا على العاملين بضرورة التعامل معهم بالرفق دون أي تقصير موجها بضرورة التقييم الدوري والمستمر للمشرفين على رعاية الأطفال بالمركز طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واختيار أكفأ العناصر للقيام على رعايتهم وتحت إشراف وكيل الوزارة شخصيا.

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر لجميع العاملين بمستشفى الأطفال على الجهد المبذول تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الله مديرة المستشفى، وللقائمين على رعاية الأطفال المعثور عليهم تحت إشراف الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة.

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