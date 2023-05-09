مجلة بلجيكية: "رمسيس وذهب الفراعنة" معرض استثنائي

ألقت مجلة بلجيكية الضوء على استضافة باريس الحالية معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، ووصفته بأنه معرض استثنائي يضم قطع أثرية تعد بين الأغلى في العالم.

وقالت مجلة "آرت ديبندنس" البلجيكية المعنية بالفنون، في تقرير، إن تاريخ مصر غني بالكنوز التي لا تعد ولا تحصى.

وأشار التقرير، إلى أنه ليس سراً أن تاريخ مصر الغني مليء بالحكام البارزين، فاسم واحد على وجه الخصوص تجاوز القرون بشكل لا مثيل له، واسم رمسيس الكبير أو رمسيس الثاني.

ولفت إلى إن رمسيس الكبير هو “محارب” استعاد الأراضي المفقودة للإمبراطورية المصرية، ومفاوض أشهر معاهدة سلام في العصور القديمة، وباني مصر الفرعونية، وتماثيله لا تعد ولا تحصى.

وقال المجلة البلجيكية من خلال هذا المعرض الاستثنائي في جراند هالي دي لا فيليت، في باريس، تم اكتشاف الكنوز التي هي من بين أغلى ما في العالم، بما في ذلك كنز تانيس، وقصص رائعة عن رمسيس وحياته وعهده وإرثه.

ونوهت بأنه يتم تقديم مجموعة من التحف المحفوظة جيدًا، مثل مومياوات الحيوانات، والتماثيل، والتوابيت، والأقنعة الملكية، والمجوهرات الفخمة، والتمائم، وتم العثور على هذه الكنوز الغنية بالذهب والفضة في مقابر الفراعنة وتشهد على المهارة الكبيرة للفنانين المصريين.

وذكرت أن المعرض أيضًا يفتتح تجربة واقع افتراضي غامرة تعرض ربما أكثر آثار رمسيس الثاني إثارة للإعجاب، كمعابد أبو سمبل وقبر الملكة نفرتاري.

ويقام المعرض في قاعة "جراند هال دو لا فيليت" في باريس في الفترة من 7 أبريل إلى 6 سبتمبر 2023، كمعرض متنقل يحتفي بذكرى رمسيس الثاني وفنون صياغة الذهب خلال الأسرتين التاسعة عشر والعشرين في القرنين الثالث عشر والحادي عشر قبل الميلاد.

يذكر أن رمسيس الثاني حكم قرابة 60 عاماً وتوفي عن عمر يناهز التسعين عاماً.