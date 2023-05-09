الزمالك يبحث عن الفوز الثالث مع أوسوريو على حساب بروكسى فى كأس مصر

يسعى نادي الزمالك لتحقيق فوزه الثاني مع مدربه الكولومبي خوان أوسوريو عندما يواجه فريق بروكسي في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

خوان أوسوريو قاد الزمالك في مباراتين ببطولة الدوري تعادل في الأولى مع المقاولون 2-2 وفاز في الثانية على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد وتقدم للمركز الرابع برصيد 43 نقطة وتعتبر كأس مصر الأمل الأخير للفريق لتحقيق بطولة هذا الموسم.

أوسوريو استبعد عددا من اللاعبين وهم ناصر منسي للإصابة ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وعبدالله جمعة وعمرو السيسي لعدم الجاهزية ومصطفى الزناري وعمر جابر لأسباب فنية وأحمد سيد زيزو لإراحته لمباراة الإسماعيلي في الدوري يوم السبت المقبل بينما انضم مصطفى شلبي للقائمة بعد شفائه من الإصابة.

وشدد أوسوريو على لاعبيه بعدم الاستهانة بفريق بروكسي وأكد لهم أنه لن يسمح بالتهاون في أى مباراة مهما كان اسم ومستوى المنافس لأن الفريق مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية هذا الموسم لمصالحة الجماهير الغاضبة من سوء النتائج وضياع البطولات.

قائمة الزمالك لمباراة بروكسي

الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للزمالك، اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني ومحمود شبانة ومحمد طارق وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وسيف جعفر وسيد عبدالله نيمار وأحمد بلحاج ومحمود شيكابالا وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

في المقابل يحتل بروكسي بقيادة عبداللطيف الدوماني المركز السابع في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني برصيد 34 نقطة وخسر آخر مبارياته أمام بلدية المحلة بنتيجة 1-2.

وتأهل بروكسي لدور الـ32 بعدما فاز في الدور التمهيدي الثالث على كفرالشيخ 1- صفر وفاز في الدورالتمهيدي الرابع على سبورتنج كاسيل 2-1.

يدير المباراة وليد عبدالرازق ويساعده خالد السيد ومحمود عبدالسميع ومعهم محمد محمود حكما رابعا.