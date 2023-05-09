الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة شرح حالة الطقس وعرض درجات الحرارة بشكل يومي للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل وارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في محافظات مصر

نعرض لكم خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في محافظات مصر.

يسود طقس الثلاثاء  دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع ضرورة الحذر لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع الجارى

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 
 

القاهرة العظمى 28، الصغرى 17.

العاصمة الإدارية العظمى 28، الصغرى 17.

6 أكتوبر العظمى 28، الصغرى 17.

بنهــــا العظمى 28، الصغرى 18.

دمنهور العظمى 27، الصغرى 18.

وادي النطرون العظمى 27، الصغرى 17.

كفر الشيخ العظمى 27، الصغرى 18.

المنصورة العظمى 28، الصغرى 17.

الزقازيق العظمى 28، الصغرى 18.

شبين الكوم العظمى 28، الصغرى 18.

طنطا العظمى 27، الصغرى 18.

دمياط العظمى 24، الصغرى 18.

بورسعيد العظمى 24، الصغرى 17.

الإسماعيلية العظمى 29، الصغرى 18.

السويس العظمى 28، الصغرى 17.

العريش العظمى 23، الصغرى 17.

رفح العظمى 23، الصغرى 16.

رأس سدر العظمى 30، الصغرى 20.

نخل العظمى 27، الصغرى 12.

كاترين العظمى 23، الصغرى 8.

الطور العظمى 31، الصغرى 21.

طابا العظمى 28، الصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 31، الصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 24، الصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 24، الصغرى 15.

مطروح العظمى 22، الصغرى 16.

السلوم العظمى 25، الصغرى 17.

سيوة العظمى 27، الصغرى 18.

رأس غارب العظمى 30، الصغرى 21.

الغردقة العظمى 30، الصغرى 21.

سفاجا العظمى 29، الصغرى 20.

مرسى علم العظمى 30، الصغرى 21.

شلاتين العظمى 32، الصغرى 22.

حلايب العظمى 28، الصغرى 20.

أبو رماد العظمى 30، الصغرى 21.

رأس حدربة العظمى 30، الصغرى 20.

الفيوم العظمى 28، الصغرى 18.

بني سويف العظمى 28، الصغرى 18.

المنيا العظمى 29، الصغرى 16.

أسيوط العظمى 29، الصغرى 17.

سوهاج العظمى 30، الصغرى 18.

قنا العظمى 32، الصغرى 20.

الأقصر العظمى 32، الصغرى 19.

أسوان العظمى 33، الصغرى 21.

الوادي الجديد العظمى 31، الصغرى 18.

أبوسمبل العظمى 32، الصغرى 20.

txt

أخبار الظهيرة| توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة وسعر الدولار في البنوك المصرية

txt

انخفاض درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرار حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الثلاثاء درجات الحرارة اليوم

الأكثر قراءة

ما مقدار المال الذى تجلبه العائلة المالكة إلى المملكة المتحدة؟

وزير "التموين" يقرر صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن على البطاقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

محارب أمريكي قديم يذكّر واشنطن وموسكو بأنهما كانتا حليفتين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟