درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى محافظات مصر

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في محافظات مصر

نعرض لكم خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في محافظات مصر.

يسود طقس الثلاثاء دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع ضرورة الحذر لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء



القاهرة العظمى 28، الصغرى 17.

العاصمة الإدارية العظمى 28، الصغرى 17.

6 أكتوبر العظمى 28، الصغرى 17.

بنهــــا العظمى 28، الصغرى 18.

دمنهور العظمى 27، الصغرى 18.

وادي النطرون العظمى 27، الصغرى 17.

كفر الشيخ العظمى 27، الصغرى 18.

المنصورة العظمى 28، الصغرى 17.

الزقازيق العظمى 28، الصغرى 18.

شبين الكوم العظمى 28، الصغرى 18.

طنطا العظمى 27، الصغرى 18.

دمياط العظمى 24، الصغرى 18.

بورسعيد العظمى 24، الصغرى 17.

الإسماعيلية العظمى 29، الصغرى 18.

السويس العظمى 28، الصغرى 17.

العريش العظمى 23، الصغرى 17.

رفح العظمى 23، الصغرى 16.

رأس سدر العظمى 30، الصغرى 20.

نخل العظمى 27، الصغرى 12.

كاترين العظمى 23، الصغرى 8.

الطور العظمى 31، الصغرى 21.

طابا العظمى 28، الصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 31، الصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 24، الصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 24، الصغرى 15.

مطروح العظمى 22، الصغرى 16.

السلوم العظمى 25، الصغرى 17.

سيوة العظمى 27، الصغرى 18.

رأس غارب العظمى 30، الصغرى 21.

الغردقة العظمى 30، الصغرى 21.

سفاجا العظمى 29، الصغرى 20.

مرسى علم العظمى 30، الصغرى 21.

شلاتين العظمى 32، الصغرى 22.

حلايب العظمى 28، الصغرى 20.

أبو رماد العظمى 30، الصغرى 21.

رأس حدربة العظمى 30، الصغرى 20.

الفيوم العظمى 28، الصغرى 18.

بني سويف العظمى 28، الصغرى 18.

المنيا العظمى 29، الصغرى 16.

أسيوط العظمى 29، الصغرى 17.

سوهاج العظمى 30، الصغرى 18.

قنا العظمى 32، الصغرى 20.

الأقصر العظمى 32، الصغرى 19.

أسوان العظمى 33، الصغرى 21.

الوادي الجديد العظمى 31، الصغرى 18.

أبوسمبل العظمى 32، الصغرى 20.