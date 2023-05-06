الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع الجارى

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع الجاري، خاصًة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير بداية من اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع الجاري يوم الثلاثاء المقبل، وهذا ناتج عن تشكيل كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، كما يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير بداية من اليوم، حيث سيصل الانخفاض  لـ3 درجات عن المعدلات الطبيعية، وتكون الحرارة على القاهرة 27 و28 درجة، بينما تكون الحرارة الصغرى أقل من 15 درجة على أغلب أنحاء الجمهورية".

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة خلال الساعات المقبلة على القاهرة وأغلب محافظات الجمهورية، موضحة أنه بداية من الغد الأحد سيكون هناك نشاط للرياح بدون أتربة.

واختتمت الدكتورة منار غانم حديثها: "توجد فرص أمطار على مناطق من كفرالشيخ والإسكندرية وبعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، وتكون خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

درجات الحرارة غدًا الأحد

القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى  20 درجة.

الاسبوع الجارى الهئية العامة للأرصاد الجوية التلقبات الجوية الدكتورة منار غانم الطقس ودرجات الحرارة العامة للأرصاد الجوية

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