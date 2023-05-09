إصابة 4 أشخاص فى حادث على طريق "الإسماعيلية الزقازيق"

شهد طريق "الإسماعيلية - الزقازيق" إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

كان قد تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.