تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل الطفلة حلا لمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحي بسرعة تنفيذ استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الطفلة حلا محمد رجب ابنة بني سويف التي تعاني من مرض السكر، وذلك من خلال سرعة فحص الحالة الصحية للطفلة، لسرعة اتخاذ ما يلزم.

وبناء على ذلك انتقلت سيارة مجهزة لمنزل الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي، لإجراء الفحص الشامل لها.

وعرضت حالة الطفلة الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها لرفع العبء عن كاهل أسرتها البسيطة.

وأكد الدكتور محمد يحيي، مدير فرع التأمين الصحي، أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين لإمكانية استمرار توفير متطلبات علاج الطفلة، وذلك بعد استكمال باقي الفحوصات التي تجري حاليا للطفلة بمقر مستشفى التأمين.

وكانت قناة "صدى البلد"، قد أذاعت عبر برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، مداخلة هاتفية من والدة الطفلة التي تعمل موظفة بأحد المصالح الحكومية، قدمت خلالها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لحالة طفلتها "بعد عرضها في البرنامج" وتوجيهاته بسرعة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتوفير الرعاية الطبية لعلاج طفلتها حلا محمد رجب.