الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور "الخشت".. حفل تأبين شيخ المترجمين محمد عنانى بـ آداب القاهرة غدًا

شيخ المترجمين د.
شيخ المترجمين د. محمد عناني

تنظم كلية الآداب جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، حفل تأبين شيخ المترجمين الدكتور محمد عناني (4 يناير 1939- 3 يناير 2023) بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبير محمد عبدالسلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتورة هبة حسان العبادي رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بالكلية.

ويشارك فى حفل التأبين من أساتذة الكلية كل من د.هدي جندي، د.لبني عبدالتواب يوسف، د.أحمد درويش، د.مني الحلواني، د.ماهر شفيق، د.هدى شكري عياد، د.آمال مظهر، د.أمية خليفة، د.مصطفى رياض، د.كرمة سامي، د.خيري دومة، د.مها السعيد، د.رضوى قطيط، د.راندا أبوبكر، د.مصطفى عناني.

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يذكر أن الدكتور محمد عنانى له العديد من الإسهامات والمؤلفات الأدبية والثقافية، منها الترجمة والنقد الأدبى، والأعمال الإبداعية، والشعر، والترجمات إلى اللغة العربية، وعددًا من المسرحيات العربية، وصدر له أكثر من 130 كتابًا باللغة العربية والانجليزية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة رفاعة الطهطاوى فى الترجمة إلى العربية، المركز القومى للترجمة 2014، جائزة منظمة جامعة الدول العربية "ALECSO" للعلوم والثقاقة فى الترجمة إلى الإنجليزية، بغداد 2013، جائزة الملك عبد الله الدولية فى الترجمة 2011، جائزة الدولة للتفوق فى الآداب 2002، جائزة الأداء المتميز فى الكتابة المسرحية من المعهد العالى للمسرح 2000، جائزة الدولة فى الآداب عام 1999، جائزة بن تركى للتميز فى الترجمة إلى الإنجليزية 1998، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، جائزة الدولة فى الترجمة 1982.

وشغل الدكتور محمد عنانى العديد من المناصب، مراقب لغة أجنبية بخدمة رصد بى بى سى فى كوفرشم "بيركشير"، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وخبير فى مجمع اللغة العربية، والمنسق الأكاديمى لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية، والمحرر العام لسلسلة الأدب المعاصر – سلسلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى الإنجليزية، ومسئولا عن سلسلة "الألف كتاب الثانى" للترجمة إلى اللغة العربية التى تنشرها هيئة الكتاب المصرية، ومحررا لمجلة المسرح المصرى، ومحررا مشاركا للمجلة الثقافية الشهرية سطور، كما ساهم فى ترجمة الكثير من المؤلفات العربية إلى الإنجليزية وعلى رأسها مؤلفات "طه حسين".

جامعة القاهرة شيخ المترجمين الدكتور محمد عناني كلية الأداب تأبين الدكتور محمد عثمان الخشت قسم اللغة الإنجليزية

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