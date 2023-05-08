صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، نشاطًا مكثفًا على مدار، اليوم الاثنين، نستعرضه فى التقرير التالي.

أعلن صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وشركة بي إنفستمنتس القابضة إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر، عن إطلاق شركة جديدة "EZ International" بالشراكة مع صيدلية العزبي الرائدة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات؛ لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية، وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

https://www.dostor.org/4388599

أطلق معهد التخطيط القومى الدورة الثانية من البرنامج التدريبى "الدبلوم المهنى في الحوكمة والتنمية المستدامة" لـ27 متدرباً من العاملين بوزارة الصحة والسكان، والذي يقام خلال الفترة من 6 مايو إلى 3 يونيو2023

https://www.dostor.org/4388858

رصد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عددًا من السلع التى ارتفعت قيمة وارداتها شهريًا رغم انخفاض القيمة الإجمالية لواردات مصر إلى حدود 5.54 مليار دولار خلال فبراير 2023، مقابل 8.48 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 34.7%.

https://www.dostor.org/4389117

واصلت واردات المصريين من السلع المعمرة تراجعها إلى مستويات قياسية مسجله 357.7 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/4389131

وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 177.5 مليون دولار.

https://www.dostor.org/4389141

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة النقل لشغل عدد من الوظائف الخالية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، فى إدارات حماية البيئة البحرية، التشغيل الإلكترونى والشئون التجارية.

https://www.dostor.org/4389107