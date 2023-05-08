الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس الحوار الوطنى يعقد جلسته الـ24 ويعلن جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين، اليوم الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم. 
وناقش المجلس في الاجتماع هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني، والتي ستبدأ الأسبوع القادم، وتوافق المجلس على النقاط الآتية:
1- ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع.
2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
3- يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
4- من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.


كما توافق مجلس الأمناء- خلال اجتماعه- على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية على النحو المرافق:


1- يخصص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.


2-  يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.


3-  يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب الجلسات النقاشية المجلس جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان المحور المجتمعي

الأكثر قراءة

البرهان يوجه رسالة للشعب السودانى والمجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية"

البرهان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" شروط القوات المسلحة لوقف إطلاق النار (فيديو)

لليوم الثاني.. "الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات بجامعة مطروح

د. محمد يوسف خبير الزراعة الحيوية: القيادة السياسية تشجع الفلاح على التوسع فى زراعة القمح والاكتفاء الذاتى

تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية قصر رشوان بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟