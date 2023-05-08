خناقة مع شقيقها.. أمن الجيزة يكشف لغز مصرع فتاة الطالبية

لقيت فتاة مصرعها في الجيزة إثر قيامها بالقفز من شرفة منزلها في منطقة الطالبية بعد نشوب خلافات بينها وبين شقيقها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن سقوط فتاة من شرفة منزلها بمنطقة الطالبية، ومصرعها في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ وبالفحص، تبين أن الفتاة في العقد الثالث من العمر، وترتدي كامل ملابسها وتوجد بها إصابات وكسور وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع مشادة كلامية بين الفتاة وشقيقها قامت على إثرها الفتاة بالقفز من الطابق الثالث من منزلها وسقطت جثة هامدة.