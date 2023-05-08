البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": الحل السلمى السبيل الأمثل لحل الأزمة فى السودان

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح برهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه يعتقد أن الحل السلمي السبيل الأمثل لحل الأزمة الحالية في السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية أية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العمليات العسكرية تصيب الممتلكات العامة بالضرر، وهو ما يعيق عمل القوات المسلحة للقضاء على المجموعات المتمردة، نظرًا لوجود وسط السكان والمناطق الخدمية.

وأردف: "نؤمن أن الحلول السلمية تنهي الأوضاع، وقوات الدعم السريع إذا وجد الضغوط أو استشعر قاداتهم المخاطر المستقبلية على السودان، فإن هذا كافٍ أن يعيدهم إلى صوابهم".

وأكد ترحيبه، بأي مبادرة تدعو للحل السلمي وإيقاف القتال واحترام الآدمية السودانية، لافتا إلى أن الدعم السريع لا يحترم القانون الدولي الإنساني وكرامة الإنسان وكل العادات والتقاليد في العالم.