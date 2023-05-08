برلماني يشارك في حفل ختام مسابقة "فعاليات جسر اللغة الصينية"

أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالعلاقات المصرية الصينية، مؤكدا أنها ركيزة التعاون والأساس في المنطقة، وأن التبادل العلمي بين مصر والصين في أزهى عصوره، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير السياسة الخارجية وقوتها، وترسيخا للسياسة الرشيدة للقيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب أحمد عثمان في حفل ختام مسابقة "فعاليات جسر اللغة الصينية"، بحضور السفير الصيني لدى القاهرة، ورئيس جامعة قناة السويس.

وقال عثمان، إن هناك علاقات وطيدة وتاريخية بين مصر والصين، وتربطهما علاقات تعاون في مختلف المجالات والأصعدة، وتشهد السنوات الأخيرة تنامي وتطور العلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس: تعد جامعتنا من أوائل الجامعات المصرية التى عقدت تعاون و تبادل في مختلف المجالات مع الجانب الصينى، وحرصت على توطيد وترسيخ هذا التعاون وترجمته على أرض الواقع من خلال إقامة معهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وغيرها الكثير من سُبل التعاون.



وشهد الحفل السفير الصينى لدى مصر لياو لى تشيانغ، ونظمه معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، ومركز التعاون والتبادل اللغوى الدولى بالصين تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والسفير الصيني لدى مصر، وإشراف تنفيذي الدكتور حسن رجب، والدكتور جانج تينج هونج، مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة.