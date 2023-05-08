الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة باستلام المكتبة المتنقلة

الاستلام
الاستلام

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  إيمان ابو الغيط مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنصورة باستلام المكتبة المتنقلة لتوصيل الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى ومراكز المحافظة، في مقدمتها قري حياة كريمة بالدقهلية،  في اطار استراتيجية التنمية المجتمعية للدولة المصرية.
 

وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة وزيرة الثقافة علي دعمها المتواصل لاتاحة الخدمات الثقافية والانشطة المتنوعة لاهالينا في القري.
 

ومن جانبها أوضحت مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنصورة، أنه تم استلام المكتبة المتنقلة لصالح المكتبة بالمنصورة، بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية والسفير رضا الطايفي مدير صندوق دعم مكتبات مصر العامة والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة ومديري مكتبات مصر العامة بالمحافظات وقالت إن المكتبة المتنقلة سيتم دخولها الخدمة فورا لتعمل من خلال خطة عمل متكاملة لتجوب القرى التي يصعب على أبنائها الوصول للمكتبات العامة بالمدن، مؤكدة أنه تنفيذا لتوجيهات "محافظ الدقهلية"، سيتم إعطاء الأولوية لقري مشروعات حياة كريمة علي مستوي المحافظة لتوفير الخدمات الثقافية لابناء هذه القرى.

كما عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعاً بممثلي المكتب الاستشاري ( كيه اند ايه ديزانيز) المهندس أحمد الضويني رئيس قسم التخطيط العمراني، عقب إنهاء إجراءات التعاقد معهم لإعداد التصميمات اللازمة لتطوير الواجهة المائية لبحيرة المنزلة.


جاء ذلك بحضور المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، وباسم الشريف مدير مكتب المحافظ، ومحمد حمص مدير إدارة تطوير بحيرة المنزلة والثروة السمكية، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، وبدر حسين مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مكتبة مصر المنصورة

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