الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد مجاهد: مصر أكثر الدول إنتاجًا للثقافة والفن والحرف التراثية

الدكتور أحمد مجاهد
الدكتور أحمد مجاهد

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن هناك دولا كثيرة في العالم يعتمد اقتصادها على الثقافة والفنون، بينما مصر وهي إحدى أكثر الدول في العالم إنتاجا للثقافة والفن والحرف التراثية النادرة، لاتجد موارد منها.

قصور الثقافة المسئولة عن إنتاج الحرف التراثية

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قصور الثقافة المسئولة عن إنتاج الحرف التراثية، ممنوعة من بيع هذه المنتجات، وأصبحت النتيجة أن كل قصر ثقافة يصنع قطعتين فنيتين فقط كل عام. 

وأوضح أنه لا بد من وجود تعديلات تشريعية تسمح ببيع المنتجات، وجذب الأيدي العاملة الماهرة في هذه الحرف لتصنيعها وترويجها، وكل هذه الحرف هي جزء من الهوية المصرية، مؤكدًا أن الصناعات الثقافية أيضا يدخل تحتها ملف السينما وملف المسرح وملف الدراما وملف النشر، بجانب أيضا حرية الإبداع وحرية التعبير.

أحمد مجاهد الحوار الوطنى الثقافة والفنون الحرف التراثية قصور الثقافة

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