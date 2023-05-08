تجديد حبس المتهم بترويج الهيروين في المرج الجديدة

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، الاثنين، حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة المرج الجديدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

كان قسم شرطة مدينة المرج قد تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جرام، ومبلغ 4500 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.