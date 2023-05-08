حجز خادمة لسرقتها 35 ألف جنيه من شقة مخدومتها بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، الاثنين، حجز خادمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لاتهامها بسرقة 35 ألف جنيه من شقة بمدينة الشروق وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وتبلَّغ لقسم شرطة الشروق من "امل .ح"، 40 سنة، معلمة، مقيم بدائرة القسم، بتضررها من "هبة.م" خادمة، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره ٣٥ ألف جنيه من داخل شقتها السكنية بمدينة الشروق.

بإجراء التحريات اللازمة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.