مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة أعلى الطريق الدائري في الهرم

لقيت سيدة مصرعها مساء اليوم الإثنين، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة خلال عبور الطريق الدائرى فى منطقة الهرم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة أعلى الطريق فى منطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بسيدة مما تسببت في وفاتها.

وجرى نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.