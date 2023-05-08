السجن 15 عاما لمتهم قتل مواطنا رميا بالرصاص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكما يقضي بمعاقبة متهم قتل مواطن رميا بالرصاص من سلاح آلي في مركز ساقلته بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده مقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة إثر إطلاق النار عليه من سلاح ناري، وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الميراث فقام بإطلاق النار على المجنى عليه بعد حدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.