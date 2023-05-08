الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري التركي: تريزيجيه خارج قائمة طرابزون سبور أمام أنقرة

تريزيجيه
تريزيجيه

خرج محمود حسن “تريزيجيه” محترفنا المصري في صفوف طرابزون سبور، من قائمة فريقه لمواجهة أنقرة ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري التركي.

ولم يتواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي في لقاء اليوم مع طرابزون سبور، ولم يكشف النادي عن سبب غيابه.

كان تريزيجيه عاد الشهر الماضي للمشاركة مع طرابزون في المباريات، بعد أن تعافى من الإصابة التي بعدته عن الملاعب قرابة الشهرين.

ويحتل فريق طرابزون سبور المباراة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف قونيا سبور صاحب المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتواجد أنقرة جوجو فى المركز 13 برصيد 35 نقطة.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور مطلع الموسم الحالى قادما من أستون فيلا الإنجليزي، وشارك تريزيجيه فى 24 مباراة مع طرابزون سبور الموسم الحالى فى الدورى التركى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أخرى، وإجمالا فقد خاض تريزيجيه 37 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 أخرى.

تريزيجيه محمود حسن “تريزيجيه” طرابزون سبور انقرة الدورى التركى

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