بـ3 ملايين مشاهدة.. مسلم ينضم لـ ترند يوتيوب بـ"سابوك فى البيت"

استطاع المطرب مسلم أن يحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته “سابوك في البيت”، حيث حصدت 3 ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أيام من طرحها، كما احتل المركز الثالث بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

وتقول كلمات الأغنية:

سابوك في البيت

وغصبن عنك استنيت

ومشيوا وقفلوا من بره

ب مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطه

تروح من اوضه على اوضه

بتعدل صوره معوجه

واتاري العوجه كات ف الحيط

سابوك عايش على املك

لكن وجع الغياب ألمك

بقى وجودك شبه عدمك

لحد م فعلا اتضريت

تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك

و نوبه شك فيك قاتلاك

و متعلق ف اضعف خيط

دخلت تبص ف الدولايب

ف درفه لقيتها مخلوعه

لقيت صوره بين الكراكيب

و صورتك منها مقطوعه

لقيت كام ذكرى مرميه

مشاعر بايشه ف الميه

ف بيت انواره مطفيه

و كان سكانه اهل العيب

سابوك في البيت

و غصبن عنك استنيت

و مشيوا و قفلوا من بره

ب مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطه

تروح من اوضه على اوضه

بتعدل صوره معوجه

و اتاري العوجه كات ف الحيط

أغنية "سابوك في البيت" هى الثالثة، من ألبوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقة شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها المطرب مسلم أغنية دون أن يكتبها ويلحنها، ويتعاون فيها مع الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقي إسلام الأزرق، وأخرجها أحمد ماريو، الذى تعاون مع مسلم من قبل في أغنية مش ندمان، وأغنية سابوك فى البيت استغرق تصويرها يوما كاملا.