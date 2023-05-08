الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: لو عاوز البركة في حياتك والشفاعة يوم القيامة افعل هذا الأمر

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من يريد أن ينور حياته وبيته، عليه بقراءة آيات الذكر الحكيم، مردفا: "طول ما تلزم القرآن ربنا هيعزك، من أراد أن يكلم الله فليصلي".

وأضاف خلال تقديم برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية "DMC": "طول ما بتقرأ القرآن تلاقي البركة في عمرك ومالك وأولادك ووطنك، كتاب الله آيات الله الناصعة وحجته الساطعة ودستوره الأبدي، لا تتخلف حكمته نزل به الروح الأمين على خاتم النبيين، يهدي به الله من اتبع سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور".

وأردف: "القرآن يشفع لنا يوم القيامة وينور لنا قبورنا، ولقارئ القرآن وحافظ القرآن أبوك وأمك هيلبسوا تاج يوم القيامة، فإن لله أهلين من الناس، أهل الله هم أهل القرآن وخاصته".

ووجه رسالة للشباب، قائلًا: "من أراد أن يتغلب على شهوات وفتن المجتمع، أن يلزم الصلاة"، مشيرًا إلى قول الله "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات".

وعقب: "ضياع الصلاة يتبعها اتباع الشهوات، الصلاة تحفظك وتحرسك وتحميك".

رمضان عبدالمعز البركة الشفاعة يوم القيامة

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