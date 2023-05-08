مراسل "إكسترا نيوز": رئيس منظمة الهجرة حذر من استمرار الحرب بالسودان

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من معبر قسطل، إن رئيس منظمة الهجرة لوران دي بويك، حذر من استمرار الوضع الراهن في السودان.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع تغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس منظمة الصحة الهجرة خلال زيارته لمعبر قسطل برفقة وفد من الممثلين لمنظمات دولية، لافتًا إلى أن استمرار الحرب في السودان سيزيد العبء عليها وعلى الدول المجاورة لها، خاصة بعد نزوح 800 ألف نازح من السودان في مصر وتشاد، وجنوب السودان، وإفريقيا الوسطى.

إصابة ألفي طفل بسبب الحرب السودانية

كما أكد أن الحرب بالسودان تسببت في إصابة ألفي طفل، مشيرًا إلى أن القانون الإنساني يطالب بوقف هذا الصراع والذي يدفع ثمنه الأطفال.

يذكر أن الوفد الذي زار معبر قسطل ضم رؤساء التنظيمات الأمريكية في مصر والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، ومسئول اليونسيف، وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للهجرة.