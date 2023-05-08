الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة موجه عام العلوم بقها للتحقيق بتهمة تبديل أوراق الامتحانات بالقليوبية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، إحالة موجه عام العلوم بإدارة قها التعليمية للتحقيق معه بالشؤن القانونية بالمديرية لتسببه فى تبديل أوراق الامتحانات لطلاب الصف الخامس الابتدائي مما جعلهم يؤدون امتحان مادة العلوم أمس بأسئلة طلاب الدمج بدلا من الامتحان الأساسي، وتم إرسال نموذج الإجابة للامتحان الأساسى للكنترول وليست له علاقة تماما بالامتحان.

وكانت استعدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس والمراحل التي انطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر.

وعقدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجميع قيادات المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبحث استعدادات المدارس لبدء الامتحانات.
وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثاني من العام الدراسي، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

كما أكدت وكيل الوزارة بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أي نتيجة قبل إعلانها رسميًا، طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

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