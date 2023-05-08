الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عرض قطرى مغرٍ للأهلى للتعاقد مع حمدى فتحى: ماذا قال اللاعب؟

حمدي فتحي
حمدي فتحي

دخل أحد أندية القمة بالدورى القطري فى مفاوضات رسمية وجادة مع الأهلى؛ للتعاقد مع حمدي فتحى، لاعب وسط الفريق بمجرد انتهاء الموسم الجاري.

وكشف مصدر لـ"الدستور"، عن أن وفدًا رسميًا من الفريق القطري حضر للقاهرة، وعقد جلسة مع أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات في الأهلي، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وأكد المصدر أن العرض المالى يصل إلى 4 ملايين دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، والذى يصل لمليوني دولار فى الموسم الواحد، ويمتد لمدة 3 مواسم.

وفجر المصدر مفاجأة أن الفريق القطري حصل على موافقة حمدى فتحى منذ قرابة شهر، وأن إدارة الفريق القطري لم تتحرك وترسل وفدًا منها للأهلى إلا بعد الاتفاق مع اللاعب على جميع تفاصيل العقد والراتب الشهري.

وكشف مصدر بالأهلى عن أن كل العروض التى وصلت لجميع اللاعبين مؤجلة فى الوقت الحالى، لحين الانتهاء من بطولة دورى الأبطال.

ويخشى الأهلى من الحديث فى العروض التى وصلت إلى عدد من اللاعبين فى الفريق، فيؤدى ذلك لتشتيت تركيز اللاعبين فى المرحلة الحاسمة من عمر البطولة، خاصة أن الفريق مقبل على مباراتين أمام الترجى الجمعة المقبل فى تونس والجمعة بعد القادمة فى القاهرة بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويقدم حمدى فتحى مستويات مميزة مع الأهلى خلال الفترة الأخيرة ما جعله واحدًا من اللاعبين الأساسين فى الفريق والمنتخب الوطنى، كما قام مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، بتطوير أدواره الهجومية مع الفريق هذا الموسم.

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