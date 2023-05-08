شكرى: لدينا القدرة على التأثير الإيجابى لاحتواء الأزمة السودانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، إن مصر ترغب بشدة في تكثيف التشاور من أجل مصلحة السودان لوقف إراقة الدماء.

الأزمة السودانية

وأكد شكري، في لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان ووقف الصراع القائم بين الجيش الوطني وميليشيا الدعم السريع.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية منذ بداية نشوب الأزمة السودانية تجري اتصالات مكثفة مع طرفي الصراع في السودان، كذلك تم الحديث مع الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد لاحتواء الأزمة السودانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الجهود المصرية لاستقرار السودان

وأشار إلى أنه يجب التركيز الفترة الحالية على مواجهة التحديات ودعم الجهود التنموية في المنطقة العربية، مؤكدًا أن الأعمال العسكرية تهدر تفاقم التحديات وتعيق أزمة التنمية.

وتابع: "لدينا القدرة على التأثير الإيجابي لاحتواء الأزمة السودانية".