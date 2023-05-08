الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية، مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، الذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد،  ورئيس مجلس إدارة المصنع.

واطلع محافظ بورسعيد على سير العمل بخطوط الإنتاج في مختلف الأقسام، مشيدا بمعدلات وجودة الإنتاج، والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بالمصنع؛ للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدا حرصه على تفقد أوضاع العاملين بالمناطق الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم.

وأوضح المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلية ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية والاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

IMG-20230508-WA0132
IMG-20230508-WA0132
IMG-20230508-WA0131
IMG-20230508-WA0131
IMG-20230508-WA0128
IMG-20230508-WA0128
IMG-20230508-WA0133
IMG-20230508-WA0133
استثماري الاستثمارية الاستثماري التوسع في المشروعات التوسع فى أقسام

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

شكرى: لدينا القدرة على التأثير الإيجابى لاحتواء الأزمة السودانية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

جمال الدين: استثمارات مستهدفة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تزيد على 6 مليارات دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟