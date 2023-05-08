محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية، مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، الذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

واطلع محافظ بورسعيد على سير العمل بخطوط الإنتاج في مختلف الأقسام، مشيدا بمعدلات وجودة الإنتاج، والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بالمصنع؛ للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدا حرصه على تفقد أوضاع العاملين بالمناطق الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم.

وأوضح المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلية ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية والاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

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