الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نهاية مايو.. المدارس المصرية اليابانية تعلن بدء إجراء المقابلات الشخصية للطلاب والمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت إدارة وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر التواصل مع كل المتقدمين من الطلاب أو المعلمين المقبولين مبدئيا لعمل المقابلات الشخصية في نهاية شهر مايو الجاري من خلال الهاتف أو الايميل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه للوزارة الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية في حالة عدم توافر شروط الالتحاق.

ونرصد في السطور التالية شروط الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية..

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من ابوين مصريين وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها ويكون القبول حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2023.

- في حال تواجد مدرستين في نطاق جغرافي واحد، يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس والتلاميذ.

- يشترط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي القريب المتقدم له حفاظًا على سلامة وراحة الطلاب.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

وأكدت الوزارة أنه لايتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة بأي حال من الأحوال لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019، مؤكدة أنه لايجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأي حال من الأحوال وذلك بناء على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية.

جدير بالذكر، ان يجري حاليا اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لطلاب صفوف النقل.

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