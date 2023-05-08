الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: دول جوار السودان هى الأكثر تضررًا من الأزمة

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تنسيقًا مشتركًا بين مصر ودول الجوار وبخاصة جنوب السودان وتشاد، لاحتواء الأزمة السودانية بعد القتال الذي نشب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

الأزمة السودانية

وأكد سامح شكري، في لقاء خاص له على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك رؤية مشتركة بين دول الجوار والتي تتمثل في اللجوء إلى التفاوض، ومراعاة البعد الإنساني للشعب السوداني والجالية المتواجدة على أرض السودان.

 العلاقات المصرية السودانية

وأضاف أن هناك علاقات تاريخية تربط بين دول وشعوب هذه الدول، ويجب أن يكون العمل أساسه الحفاظ على الشعوب واحتواء الأزمات.

وتابع: "دول الجوار متأثرة في المقام الأول بما يحدث في السودان الآن من أزمة، وهناك مصير مشترك يجمع بين الدول الثلاث وشعوبها".

 

سامح شكري الأزمة السودانية الخارجية المصرية دول الجوار احتواء الأزمة

الأكثر قراءة

50 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ2550

القبض على مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكمًا قضائيًا

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تعليم الإسكندرية: انتظام امتحانات النقل في يومها الثالث

ممثلة النيابة العامة فى جريمة قاتل زوجته بالنزهة: "طغى عليه الشك حتى أنهى حياتها"

الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي تطارد المتسولين في الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟