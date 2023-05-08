سامح شكرى: دول جوار السودان هى الأكثر تضررًا من الأزمة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تنسيقًا مشتركًا بين مصر ودول الجوار وبخاصة جنوب السودان وتشاد، لاحتواء الأزمة السودانية بعد القتال الذي نشب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

الأزمة السودانية

وأكد سامح شكري، في لقاء خاص له على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك رؤية مشتركة بين دول الجوار والتي تتمثل في اللجوء إلى التفاوض، ومراعاة البعد الإنساني للشعب السوداني والجالية المتواجدة على أرض السودان.

العلاقات المصرية السودانية

وأضاف أن هناك علاقات تاريخية تربط بين دول وشعوب هذه الدول، ويجب أن يكون العمل أساسه الحفاظ على الشعوب واحتواء الأزمات.

وتابع: "دول الجوار متأثرة في المقام الأول بما يحدث في السودان الآن من أزمة، وهناك مصير مشترك يجمع بين الدول الثلاث وشعوبها".