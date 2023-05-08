الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لشخصين والمؤبد لآخر في واقعة قتل سائق تاكسي ودفنه بصحراء الفيوم

جنايات الفيوم
جنايات الفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار ياسرمحرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلان، قرار، بإعدام 2متهمين بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصريه والحكم المؤبد على آخر، في قضية قتل سائق سيارة تاكسي وسرقتها ودفنه بصحراء محافظة الفيوم.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى مطلع يناير 2021، حينما تمكن كمين أمني بمنطقة القناطر الخيرية بدائرة محافظة القليوبية، من ضبط المتهمين الـ4 وهم وهم محمد.س.م.م" 23 عاما"محبوس"،ودسوقي.إ.خ"20عاما"محبوس"، وإبراهيم .م.إ.ص"20 عاما "محبوس"،وأحمد.أ.م.ط" 22 عاما "هارب"، أثناء قيادتهم سيارة "تاكسي" مبلغ بسرقته، فتم القبض على 3 منهم وأخر هارب، وبالتحقيق معهم تبين أنهم استدرجوا سائقها وقتلوه وسرقوا السيارة، وانتقلوا بها الى محافظة  للقليوبية للعمل عليها حتى لا يتم ضبطهم ، ويكونون  بعيدا عن الانظار .

وكشفت التحقيقات ، تفاصيل وقائع القضية التي حملت رقم 32490 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1776 كلي الفيوم، إلى الأول من يناير 2021، حيث اعترف المتهمون الأربعة باستدراجهم سائق من محافظة القاهرة يدعى "عبدالله محمد عثمان" 61 عاما، لتوصيلهم إلى منزلهم بإحدى قرى مركز الفيوم، وفور وصولهم أصروا عليه بالدخول إلى المنزل وتناول الطعام والتدفئة بالنيران قليلًا بسبب برودة الطقس قبل أن يعود للقاهرة ، إلا أنّهم دسوا له السم  في الطعام وما أن تناول الطعام لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتسمم حاد، فحملوا الجثة فى جوال  ودفنوها بمنطقة صحراوية بدائرة محافظة الفيوم .

وقالت نهى، ابنه المجني عليه، لـ"الدستور"، إن والدها يبلغ من العمر 61 عامًا مريض سكر وضغط ويعمل على تاكسي، مضيفة أن الواقعة تعود لـ7 يناير 2021، في القضية التي تحمل رقم 32490 جنح مركز الفيوم، حيث سافر والدها إلى الفيوم لتوصيل 4 أشخاص وواحد من المتهمين طلب منه عروسة وقاله هجوزك بنتي: والدها عرفهم قبل الجريمة بأسبوع، وكان بيوصلهم مشاوير.

وأشارت إلى أن المتهمين طحنوا السم في سندوتشات الفول وقتلوه ودفنوه في صحراء محافظة الفيوم، الجثمان تم العثور عليه بعد 16 يومًا من الجريمة، وتم ضبط 3 من المتهمين والرابع هارب حتى الآن: "مش عارفه هعيش إزاي أنا وأختي غيره ومين هيجهز اختي.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وأطالب بإعدامهم بالسم ويموتوا بالبطئ والقصاص العادل.

واعترف المتهمون أنّهم اتفقوا على قتل المجني عليه وسرقته، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى منزله في محافظة الفيوم، وتقابلا مع المتهم الثاني، الذي قام بشراء مادة سامة، ودسها في طعام المجني عليه قاصدين من ذلك قتله للتمكن من سرقة سيارة أجرة مملوكة له.

وعقب ذلك، قاموا بالتخلص من جثة المجني عليه بدفنه في إحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، بمساعدة المتهم الثالث، واستولوا على متعلقاته

جنايات الفيوم تقضي حكمها بالإعدام ل2 والمؤبد لشخص واقعة قتل سائق تاكسي ودفنه بصحراء الفيوم

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