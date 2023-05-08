تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين

مع العد التنازلي للعائلة المالكة الأردنية حتى حفل زفافها الثاني هذا العام، تم الكشف عن التفاصيل الأولى لزفاف ولي العهد الأمير حسين.

ومن المقرر أن يتزوج الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا من خطيبته السعودية رجوى السيف في الأول من يونيو بعد أقل من ثلاثة أشهر من عقد قران شقيقته الصغرى الأميرة إيمان.

والآن أصدر الديوان الملكي الهاشمي التفاصيل الأولى للاحتفالات، وبحسب بيان صادر عن الوكالة الملكية العربية:“سيكون حفل زفاف سمو ولي العهد الحسين والسيدة رجوى خالد السيف في قصر زهران، ثم سينتقل موكب الزفاف إلى قصر الحسينية”.

يضيف "في قصر الحسينية ستقام مأدبة عشاء وسيكون هناك حفل استقبال مغلق ومأدبة لوسائل الإعلام".

رجوى السيف 28 سنة هى ابنة رجل الأعمال السعودي خالد السيف تلقت تعليمها في المملكة السعودية قبل أن تنتقل للولايات المتحدة للحصول على التعليم العالي، حيث درست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز.

أعلن الزوجان خطوبتهما في أغسطس عندما اجتمعت عائلاتهما في منزل عائلة السيف في الرياض، وقالت الملكة رانيا وهي تشاركها التهاني في ذلك الوقت: "لم أكن أعتقد أنه من الممكن أن أشعر بفرح كبير في قلبي.. تهانينا لأميرنا الأكبر حسين ولعروسه الجميلة رجوى".

سيأتي الزواج قبل أيام من احتفال والدي ولي العهد بعيد زواجهما الثلاثين، حيث تزوج الزوجان في 10 يونيو 1993، بعد أن التقيا في وقت سابق من ذلك العام.

وستختتم الاحتفالات بعام حافل بالعائلة التي اجتمعت في شهر مارس للاحتفال بزفاف الأميرة إيمان على جميل ترميوتيس الذي أقيم في قصر العائلة في ضواحي عمان.

الأميرة البالغة من العمر 26 عامًا كانت تسير في الممر من قبل الأمير حسين، كانت ترتدي فستانًا أبيضًا مخصصًا من Dior مع تقويرة وأساور من الدانتيل مُزيّن بحجاب خلفي.

كما أنها كانت ترتدي تاجاً من الألماس قيل إن ملكته لجدتها الأميرة منى الحسين والدة الملك عبد الله، وشارك أفراد الأسرة فرحتهم عقب الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت الملكة رانيا:"إيمان أصلي في هذا الفصل التالي من حياتك أن يجلب لك الكثير من الفرح والحب والضحك الذي جلبته لنا على مر السنين.. مبروك للعروس والعريس".

نشر ولي العهد الأمير الحسين بفخر صورة له وهو يسير بأخته في الممر، وكتب "ممتن لجميع الذكريات الثمينة التي نشاركها وسعداء برؤيتك تحتفلين بزفافك اليوم.. أتمنى لك عزيزتي إيمان وجميل حياة مليئة بالبركات والسعادة معًا".