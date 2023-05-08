الرئيس الجزائرى يتفق مع نظيره السورى على تبادل الزيارات

ويهنئه بالعودة للجامعة العربية..

تلقى رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره السوري بشار الأسد، عبّر له فيها عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدءوبة التي بذلها من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيًا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية عير صفحتها على موقع فيسبوك، أعرب تبون لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيًا للشعب السوري الشقيق اطراد التقدم والمناعة وللعمل العربي المشترك تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية.

وبحسب البيان تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف، تشمل كل القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.