الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتب شهر مايو ويونيو 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة

صرف مرتب
صرف مرتب

يبدأ صرف مرتب شهر مايو في الموعد المحدد الذي أعلنته وزارة المالية في وقت سابق ، وغالبا ما يكون موعد مرتب العاملين في الدولة في نهاية كل شهر ميلادي وفق جدول تعلنه وزارة المالية مسبقًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مرتب شهر مايو 2023 للعاملين في الجهاز الاداري للدولة . 

موعد صرف مرتب شهر مايو 2023

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتب شهر مايو 2023 لتكون بداية من يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري ، وتستمر  في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 21 مايو، 22 مايو، 23 مايو، 24 مايو 2023.

وتحدد وزارة المالية موعد صرف متأخرات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 من شهر مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. والحد الأدني للأجور لكافة موظفي الدولة

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ويتم صرف مرتب شهر مايو بالزيادات الجديدة التي بدأ العاملون في الدولة في صرفها منذ شهر ابريل الماضي حيث تم رفع الحد الادني للأجور ليصل مرتب موظف الدرجة السادسة وما يعادلها إلى 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه ، والدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه ، والعاملين بالدرجة الثالثة إلى 5000 جنيه ،وإلى 6000 لحاملي الماجستير، وإلى 7000 جنيه لحاملي الدكتوراه.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو في وقت سابق تحددت مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 خلال أيام 18 و19 و20 و21 و22 يونيو لعام 2023، ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.

وتتجه وزارة المالية إلى تبكير صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة مع المناسبات الدينية حتى تسهل عليهم ، وهو ما قامت به في شهري رمضان وشوال مع عيد الفطر المبارك ، كما من المتوقع أن تقوم بتكبيرها مع احتفالات عيد الاضحى المبارك .

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موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. والحد الأدني للأجور لكافة موظفي الدولة

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