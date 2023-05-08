الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد وصول وزير الخارجية إلى تشاد لبحث التطورات فى السودان

السودان
السودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تشاد، في جولة تشمل جنوب السودان، لبحث التطورات في السودان.

 

ويقوم وزير الخارجية سامح شكري، بالتنسيق مع دول جوار السودان حول التطورات الأخيرة.

 

بحث سبل الجهود حفاظًا على سلامة شعب السودان

 

ويحمل شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من رئيس تشاد، ورئيس جنوب السودان، فضلًا عن بحث سبل الجهود حفاظًا على سلامة شعب السودان، وعلى استقرار دولته.

السودان بحث التطورات في السودان تشاد وزير الخارجية وصول القاهرة الإخبارية ترصد

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